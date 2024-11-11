Ahmet Türk'ten Erdoğan'a Tepki: "ne İdiği Belirsiz Tipler Üç Dönemdir Halkın İradesini Gasp Etmekte"

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(ANKARA) - Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler" sözlerine tepki gösterdi. Türk, "Belediyelerimizde 'ne idiği belirsiz tipler' olmadı, olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler üç dönemdir halkın iradesini gasp etmekte" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinisenin dün yaptığ toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Seçilmiş başkanlar değil, örgütün atadığı ne idiği belirsiz tipler tarafından yönetilen belediyelerin, şehirleri yerine terör örgütüne hizmet edeceği izahtan varestedir" ifadesini kulalnmıştı.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, X hesabından yaptığı açıklamayla Erdoğan'a tepki gösterdi. Türk, şunları kaydetti:

"Belediyelerimizde 'ne idiği belirsiz tipler' olmadı, olamaz da. Fakat ne idiği belirsiz tipler üç dönemdir halkın iradesini gasp etmekte. 50 yılını demokratik siyasete vermiş birine sarf edilen sözleri utanç verici buluyor, yapılan ithamları acizlik olarak görüyorum."