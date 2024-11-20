Ahmet Yakupoğlu 104. Yaşında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahmet Yakupoğlu 104. Yaşında Anıldı

Ahmet Yakupoğlu 104. Yaşında Anıldı

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Yakupoğlu, DPÜ'de açılan sergi ile doğum günü anıldı.

20.11.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu, doğumun 104. yılında seçme eserlerinden oluşan sergi ile anıldı.

Yakupoğlu'nun eserleri ile mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) "Eserleriyle Yaşayan Ressam" sergisi düzenlendi.

DPÜ Rektörlüğündeki serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Rektör Kızıltoprak, açılışta yaptığı konuşmada, Yakupoğlu'nun hatırasına ve eserlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Yakupoğlu'nu anmaktan onur duyduklarını belirten Kızıltoprak, şunları kaydetti:

"Ahmet Yakupoğlu bir sanatçı olarak bize rol model bir hayat çizgisi armağan etmiştir. Yakupoğlu değerlerimizi, sanatımızı bizzat kendi şahsında yaşatan, evinde, günlük yaşamında, resim eğitiminde geleneğimizi sürdüren müstesna bir insandı. Sanatında rol model olduğu gibi yaşamında da rol model olmuş. Bu vesileyle bir kez daha Ahmet Yakupoğlu'nu rahmetle ve minnetle anıyoruz."

Konuşmanın ardından katılımcılar açılışı yapılan sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Doğum Günü, Güncel, Ressam, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Yakupoğlu 104. Yaşında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:06 Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması Acun Ilıcalı hakkında bahis soruşturması
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün Hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Hemşireden kan donduran sözler
22:09 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
21:48 Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor Okan Buruk biletini kesti, yeni transfer geldiği gibi gidiyor
21:26 Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler Kripto piyasasında izlenmesi gereken yeni meme coinler
20:23 Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD’ye destek azalacak Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 15:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Yakupoğlu 104. Yaşında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.