Ahşap Tornacı Ali Kılınç'a Onur Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ahşap Tornacı Ali Kılınç'a Onur Ödülü

Ahşap Tornacı Ali Kılınç\'a Onur Ödülü

50 yıllık deneyimiyle 'Yılın Ahisi' seçilen Ali Kılınç, mesleğini tutkuyla sürdürüyor.

11.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, "Yılın Ahisi" seçilen ağaç torna ustası Ali Kılınç, 50 yıldır mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Giresun'daki sanayide ahşap torna dükkanında 1974'te çıraklığa başlayan Ali Kılınç, kalfalık dönemlerinin ardından Ordu'ya taşındı.

Kılınç, 46 yıldır da Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki 40 metrekarelik atölyesinde müşterilerden gelen masa, merdiven korkuluğu, kaşık ve oklava gibi siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Tek başına özveriyle işini devam ettiren 64 yaşındaki Kılınç, Ahilik Kültürü Haftası'nda Ordu'da "Yılın Ahisi" seçildi.

Ödülünü Ordu Valisi Muammer Erol'dan alan Kılınç, Ticaret Bakanlığınca da "Ahi Esnaf Beratı"na layık görüldü.

"Her şeye rağmen işimizi sürdürüyoruz ve ekmek paramızı çıkartıyoruz"

Ali Kılınç, AA muhabirine, mesleğe ilkokul çağlarında başladığını, 50 yıldır da geçimini bu işten sağladığını söyledi.

Meslek hayatının büyük bölümünü Ordu'da geçirdiğini belirten iki çocuk ve iki de torun sahibi Kılınç, mesleği sayesinde ailesinin geçimini sağladığını, emekli olduğunu anlattı.

Mesleğini sağlığı el verdiği sürece yapmak istediğini dile getiren Kılınç, "Teknoloji birçok meslek dallarını bitirdi. Teknolojiden bizim işimiz de epey olumsuz etkilendi. Teknoloji ne kadar olumsuz etkilerse etkilesin sağlığım el verdiği sürece bu mesleği yaşatmaya çalışacağım." dedi.

Kılınç, ahşap tornacılığı gelecek nesillere aktarmak istediğini ifade ederek, "Bu alanda kurs açılırsa elimden geldiğince gençleri yetiştirmek isterim. Her iş kolunda yaşanan çırak sorunu, bu iş kolunda da maalesef yaşanıyor." diye konuştu.

Yaptığı işleri görenlerin, mesleği sürdürmesi yönündeki isteklerini kendisi ile paylaştıklarını anlatan Kılınç, "Gelen her müşterim bu mesleği devam ettirmemi istiyor. Onların bu tavsiyelerini duyunca ben de çok mutlu oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şeye rağmen işimizi sürdürüyoruz ve ekmek paramızı çıkartıyoruz." ifadelerini kullanan Kılınç, kendisini tercih eden müşterilerine teşekkür etti.

Ali Kılınç, "Yılın Ahisi" seçilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu da dile getirerek, "Benim için çok büyük bir onur. Bu ödüle layık görülmem karşısında çok sevindik. Ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ali Kılınç, Ekonomi, Güncel, Kültür, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahşap Tornacı Ali Kılınç'a Onur Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
16:57 Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
16:51 Yabani için karar verildi Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu Yabani için karar verildi! Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:41 Londra’da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi Londra'da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 12:56:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ahşap Tornacı Ali Kılınç'a Onur Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.