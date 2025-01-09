Aile Destek Programı Otomatik Sona Erdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirerek, "Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynak 651 milyar liraya çıkarıldı

Bu yıla ilişkin bütçenin, kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktardığına ve toplumun her kesimini gözettiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. 2025'te sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar liraya çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik. Son dönemde teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."