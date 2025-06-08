Aile Eğitim Programı 7,6 Milyona Ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 7,6 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında, ailenin önemine dair toplumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"Geleceğimizin güvencesi olan aile kurumumuzu korumak, güçlendirmek ve nesilden nesile aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilinciyle, ailenin sarsılmaz bir kale olarak geleceğe taşınması için her türlü çabayı gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulunan Göktaş, bakanlığın ailelere yönelik eğitim programlarına ilişkin de bilgi verdi.

Aile Eğitim Programı kapsamında "aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık" alanlarında eğitimler verildiğine işaret eden Göktaş, bu eğitimlerle ailenin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını, yaşanabilecek sorunların çözümünde farkındalık ve beceri kazandırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Göktaş, Aile Eğitim Programı ile son 5 ayda 390 bin, programın başladığı 2012'den bugüne kadar ise 5,3 milyon kişiye eğitim verildiğini belirterek, ailelerin, 81 ilde düzenlenen eğitimlere bakanlığın il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat ederek, ücretsiz katılabildiklerini ifade etti.

"Aile Yılı'nda tüm anne babaların bu eğitimlerden faydalanmasını hedefliyoruz"

Vatandaşların eğitimlere çevrim içi olarak da katılabildiğini, ayrıca ihtiyaç duyulan eğitimlerin açılması talebinde bulunabildiklerini bildiren Göktaş, aile eğitim programlarının ailelerin gelişen ve değişen ihtiyaçları ışığında gözden geçirip güncellenmesi ve işlevselliğinin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda anne babaların kendini tanıma sürecinden başlayarak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi, aile içi iletişimin artırılması ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla toplam 12 oturumdan oluşan modüler aile eğitim programını geçen yıl hayata geçirdik. 2025 Aile Yılı'nda da tüm anne babaların bu eğitimlerden faydalanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Son 5 ayda 110 bin gence eğitim verildi"

Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın da devam ettiğini anımsatan Göktaş, program kapsamında "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve Sağlık" başlıklarını içeren eğitimler verildiğine dikkati çekti.

Göktaş, bu eğitimlerin, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacını taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Evlilik Öncesi Eğitim Programı'yla gençlerin, evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru ve etkili iletişim kurabilmelerini sağlıyoruz. Eğitimlerden evlilik çağında ve aile kurmayı amaçlayan her vatandaşımız yararlanabiliyor.

Bu kapsamda, son 5 ayda 110 bin gence eğitim verildi. Programın başladığı 2013'ten bugüne kadar Evlilik Öncesi Eğitim Programı'mıza 2,3 milyon kişi katıldı. Böylece bakanlığımızın Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 7,6 milyon kişiye ulaşılmış oldu. Aile Yılı'nda yürüteceğimiz çalışmalarımızı, eğitim programlarının yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik geniş kapsamlı projelerle desteklemeye devam edeceğiz."