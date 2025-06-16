Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ne Karşı Eylemde - Son Dakika
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Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ne Karşı Eylemde

16.06.2025 18:09
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Aile hekimleri, mali kayıplarına neden olan yönetmeliğe karşı İstanbul'da protesto düzenledi.

(İSTANBUL) - Hekimler ve sağlık çalışanları, "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırdıkları Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Yönetmelik nedeniyle, son 6 ayda aile sağlığı merkezine başvurmayan hastalardan dolayı maaşlarından yapılan kesintilerle yüzde 20'ye varan gelir kaybı yaşadığını belirten hekim ve ebe/hemşireler yaptıkları açıklamada, "Soruyoruz Sağlık Bakanı'na ve tüm bürokratlara; aile hekiminize en son ne zaman başvurdunuz ve 6 ayda bir başvuracak mısınız? Sizin gitmemenizden dolayı bizlerin maaş kaybına uğramasını mantıklı buluyor musunuz? Biz sizin köleniz değiliz. Bu saçmalıkları kabul etmemizi beklemeyin ve bu eziyet yönetmeliğini geri çekin" dedi.

Aile hekimleri ve meslek örgütleri,  "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırdıkları Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Bakan istifa" sloganlarının atıldığı eylemde, hekimler ve sağlık çalışanları yönetmelik nedeniyle yaşanan sorunları dile getirdi. Eylemde, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hekimsen İstanbul Şubesi, Hürriyet Sağlık Sen, Tüm Sağlık Memuru-Att-Hemşire Ebe Derneği (İSAHED), İstanbul Aile Hekimliği Derneği, İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Kasım 2024'ten bu yana, çok sayıda eylem gerçekleştirerek şikayetlerini dile getirdiklerini ve seslerini duyurmak amacıyla 14 gün iş bıraktıklarını belirten aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları yapılan açıklamada, "Görünen o ki bakanlık kendi çalışanlarının tepkisini yok sayıyor, adeta bizi kölesi olarak görüyor. Biz aklı başında mantıklı düşünebilen ve bu ülkenin sağlık sisteminin temel taşını oluşturan sağlık emekçileriyiz. Aklımıza mantığımıza uymayan hukuksuz mevzuat dayatmalarınızı asla kabul etmiyoruz etmeyeceğiz"  ifadeleriyle yönetmeliğe tepki gösterildi.

Açıklamada, yönetmelikte yer alan "Son 6 ayda aile sağlığı merkezine başvurmayan hastadan dolayı aile hekimlerinin ve ebe/hemşirelerin maaşından kesinti yapılır" maddesinin en çok tepki çeken madde olduğu belirtildi. Söz konusu maddeye ilişkin şöyle denildi:

"Bu yönetmeliğin taslağı sosyal medyaya yansıdığı zaman bu maddeyi okuduğumuzda bu kadar da saçmalık olmaz değişir bu madde diye düşünürken madde değişmedi ve tüm tepkilerimize rağmen uygulanmaya başladı. Bu hukuksuz, mantıksız, saçma maddeden dolayı yüzde 20'ye varan gelir kaybı yaşadık. Daha çok iş yüküyle boğuşmamıza sebebiyet verip maaşımızı adeta gaspettiniz. Bu kesintinin hangi mantıkla, hangi hukuki dayanakla yapıldığını Sağlık Bakanlığı çıkıp açıklamalıdır.

"Sağlık Bakanı'na soruyoruz; aile hekiminize en son ne zaman başvurdunuz"

Buradan hep bir ağızdan soruyoruz Sağlık Bakanı'na ve tüm bürokratlara. Aile hekiminize en son ne zaman başvurdunuz ve 6 ayda bir başvuracak mısınız? Sizin gitmemenizden dolayı bizlerin maaş kaybına uğramasını mantıklı buluyor musunuz?

"Maaş kesintilerine açılan davaların hepsini kazandık"

Bizim mevcut işleyişte gebe izlemlerin kişilerin kendisinin başvurmaması sebebiyle yapılamaması durumunda bakanlığın uyguladığı maaş kesintilerine açılan davaların hepsini kazandık. Mahkemelerin hepsi kişinin başvurmaması durumunda hekime, hemşireye ceza verilemez maaş kesintisi yapılamaz diyerek bu cezaları iptal etti. Bu davaları kaybettiklerini bilmelerine rağmen şimdi olayı arşa çıkarıp tüm nüfusun bize 6 ayda bir başvurmasını şart koşuyor bakanlık.

"Hepimizin binbir zorlukla ödediği vergiler Sağlık Bakanlığı'nca çarçur edilmiş olacak"

Biz kesinti yapılan bu aydan itibaren her ay bu kesintilere dava açacağız. Bu süreçte zaten yoğun olan mahkemelerimizi daha da yoğunlaştıracak ve kazanacağımıza emin olduğumuz bu davalar sonucu bakanlık milyonlarca lira avukatlık ücreti ve dava masrafı ödeyecek. Oluşacak bu kamu zararının sorumlusu bu yönetmeliği yazan ve onaylayanlar olacaktır. Hepimizin binbir zorlukla ödediği vergiler bu şekilde Sağlık Bakanlığı'nca çarçur edilmiş olacaktır.

"Biz sizin köleniz değiliz; 'eziyet yönetmeliğini' geri çekin"

Artık kendinize gelin. Biz bıktık artık buraya gelmekten ama siz bıkmadınız hukuksuz mevzuatlar çıkarmaktan. Aklı başında mantıklı kişilerce yönetilmek istiyoruz. Biz sizin köleniz değiliz. Bu saçmalıkları kabul etmemizi beklemeyin ve bu Eziyet Yönetmeliğini geri çekin."

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimleri 'Eziyet Yönetmeliği'ne Karşı Eylemde - Son Dakika

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