Aile Hekimleri Grev Kararı Aldı - Son Dakika
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Aile Hekimleri Grev Kararı Aldı

Aile Hekimleri Grev Kararı Aldı

Aile hekimleri, yeni yönetmeliğe karşı 2-6 Aralık'ta 5 gün iş bırakma kararı aldı.

26.11.2024 16:47
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Aile hekimleri, performans kriterlerine dayalı yeni yönetmeliğe karşı 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı.
Aile hekimleri, 'eziyet yönetmeliği' olarak nitelendirdikleri yönetmelik değişikliğinde Sağlık Bakanlığı'nın geri adım atmaması üzerine 5-7 Kasım'da 3 günlük greve çıkılmıştı. Aile hekimleri, son grevin ardından 2-6 Aralık günleri arasında 5 gün iş bırakma kararı aldı.

"REDDEDİYORUZ"

İstanbul Tabip Odası'nda bugün düzenlenen basın toplantısında, aile hekimleri adına ortak açıklama İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Genel Sekreteri Sercan Ahmet Uluç tarafından okundu. Toplantıya, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimleri Sendikası (AHESEN), İSTAHED, Genel Sağlık-İş, Hekimsen İstanbul, Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), İstanbul Tabip Odası, Hürriyet Sağlık-Sen ve Tabip-Sen ile ve meslek örgütleri katıldı. Açıklamada, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin çalışanlara yönelik ağır maddeler içerdiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na yönetmeliğin geri çekilmesi için son bir çağrı yapıldı.

Yönetmeliğin getirdiği sorunlara dikkat çekilen ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlık, yürürlüğe giren yönetmelik ile çalışanlara eziyet etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın sahada yönetmeliği savunan ziyaretleri ve açıklamaları gerçeklerle çelişiyor. Yönetmelik, aile hekimlerini ekonomik ve mesleki açıdan ağır baskılara maruz bırakıyor. Hastaların ASM'lere düzenli başvuruları üzerinden kesintiler, performansa dayalı ödeme sistemindeki adaletsizlikler, meslek onuruna aykırı hasta memnuniyeti kriterleri. Maaş simülasyonları, hekimlerin gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanacağını ortaya koyuyor."

Hekimlerin emeklilik haklarının yok denecek kadar azaldığı, maaşların yoksulluk sınırının altında kaldığının vurgulandığı ortak açıklamada, yönetmeliğin mesleki saygınlığa zarar verdiği ve kabul edilemez olduğu ifade edilerek, "Bu yönetmelikle çalışmayı reddediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz: Mücadelemiz yönetmelik geri çekilene kadar sürecek" denildi.

Açıklamada, ayrıca 5-7 Kasım'daki 3 günlük iş bırakmanın ardından, bu kez 2-6 Aralık günleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, iş bırakma kararının tek sorumlusunun ise çözüm sunmayan Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Grev Kararı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kemsl:
    ilaç şirketlerinden komisyon mu alamadınız, bıçak parası adı altında haraç mi alamadınız? Derdiniz ne tuzu kurular? 32 18 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    ülkede herkes bıktı bu hukumetten 17 19 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ne oluyor bunlara tedavi bile etmiyor lar. neyin var diyip ilaç yazıyorlar. oraya bir YAPAY ZEKA. BİLGİSAYAR koysalar o da aynı işi yapar.. 22 10 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Aile hekimliği sistemi kapatılarak eski saglik ocağı sistemine dönulmelidir net 27 5 Yanıtla
  • Vatanperver:
    polis ve asker hariç herkes grev ve sendika hakkına sahip, adaletiniz batsın.. 28 2 Yanıtla
  • Behzat null:
    Yeni yönetmelik Devleti ve vatandaşı koruyor. Aile Hekimleri istedikleri gibi at koşturamayacaklar. Hainlik yapmasınlar... 9 10 Yanıtla
  • Celil Başer:
    masadan kalkıp bir halt ettikleri yok boy kilo ve bel etrafı olçuyorlar bide grev bence meslekten atın gitsin muhtarlar gibi bunlarda gereksiz reçete yazmaktan başka birseye yaramiyorlar 7 5 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu:
    grev yapanların hepsini işten atsınlar yerlerine çalışacak doktorlar bulunur sabah 9 ile 11 arası hasta bakarlar sonra akşama kadar yatış hafta sonu tatil maaşlar gani demekki neymiş rahatlık batıyor 7 4 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    ben şiddet diye buna derim doktorlarımız hakkını sonuna kadar destekliyorum madem ki aile hekimleri bir işe yaramıyor nie bu kadar dolup taşıyor biz vatandaşları en iyi takip eden aile hekimleridir. 0 2 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    keşke hepsini işten atsalar dünyanın parasını alıyorlar 0 0 Yanıtla
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