Aile Hekimleri İş Bırakıyor - Son Dakika
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Aile Hekimleri İş Bırakıyor

Aile hekimleri ve ASM çalışanları, iş güvenceleri ve çalışma koşulları için 14 Mart'ta iş bırakacak.

09.03.2025 13:37
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(ANKARA) - 14 Mart Tıp Bayramında aile hekimleri, ebe ve hemşireler yeniden iş bırakma kararı aldı. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük "İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi.

Eylemleri, kasım ayından beri sürmesine rağmen taleplerine karşılık alamayan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir kez daha iş bırakacak. Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, Sağlık Bakanlığı'nın sorunlarına kayıtsız kalmasını protesto ederek yetkilileri çözüm üretmeye çağırdı. Eyleme ilişkin açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, şunları kaydetti:

Aile hekimleri ve ASM çalışanlarının istekleri

"Bağışıklama ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm basamaklardaki sağlık hizmetlerinin başarısı ve devam edebilmesi, olağanüstü ve insanüstü iş yüküne rağmen fedakarca çalışan sağlık çalışanları sayesindedir. Övündükleri sayılar, incittikleri ve tükettikleri hekimler, küstürdükleri ve korumadıkları sağlık çalışanları sayesindedir. Bu emek ve özveri yok sayılamaz. Yaşam için, sağlık için verilen emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, bu emek ve özverinin toplum sağlığının güvencesi olduğunu inkar etmeden çalışanlarının can güvenliği en başta olmak üzere çalışma koşulları ve özlük haklarında, ücretlerinde iyileştirmeler için en üst düzeyde çaba göstermelidir."

Yeni yönetmelik meslek örgütleri ile hazırlanmalı

Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirlerin uygulamaya koyulmasını isteyen Mengücük, "Sağlık Bakanlığı, 3-5 dakikalık hızlandırılmış değil nitelikli sağlık hizmetinin peşinde olmalıdır. Performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı ödemeler yerine sabit ve emekliliğe yansıyan tek maaş talebini gerçekleştirmelidir. Aile Hekimliği Yönetmeliğini, yenisini meslek örgütleri ve çalışanlarla birlikte hazırlamak üzere geri çekmelidir" diye konuştu.

Mengücük, "Taleplerimizi yineliyoruz. İnsan ve toplum sağlığı odaklı, akıl ve bilimden yana, hasta ve çalışana saygılı, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti dışında sürdürülebilir ve insancıl başka hiçbir çözüm olmadığını hatırlatıyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aile Hekimleri İş Bırakıyor - Son Dakika

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