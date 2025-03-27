Aile Hekimlerinin Rolü Güçlendiriliyor

'AİLE HEKİMLERİMİZİN BU SÜRECİN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidilmesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Bizler, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşasında koruyucu hekimliği kritik bir noktaya konumlandırıyor; adımlarımızı birinci basamak sağlık hizmetlerimizi güçlendirme hedefiyle atıyoruz. Aile hekimlerimizin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, bu süreçteki destekleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti. Memişoğlu, yeni düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını da diledi.