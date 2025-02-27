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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile, toplumun belkemiğidir. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa devlet ve millet sağlam olur." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Gölbaşı İlçe Müftülüğü tarafından yapılan "Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gölbaşı İyilik Çarşısı"nın açılış törenine katıldı.

Gölbaşı İlçe Müftülüğü yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının aileye yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini belirterek, "Aile, toplumun belkemiğidir. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa devlet ve millet sağlam olur. Bunun bilincinde hareket ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Ramazan ayında iyilikleri daha da artırmamız gerekiyor"

Erbaş, bu yılki ramazan temasının "Ramazan ve İyilik" olarak belirlendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ramazan ayında iyiliklerimizi daha da artırmamız gerekiyor. Bundan 2 ay önce dua etmiştik 'Allah'ım, recep ve şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır' demiştik. İşte gölgesi üzerimize düştü. Yarın akşam teravih namazını kılarak ramazan ayına girmiş olacağız. Cenabıhak hepimizi sağlık ve afiyet içinde ve en güzel şekilde ramazana ulaştırsın."

İhtiyaç sahiplerinin, gıda maddelerinin yanı sıra giysi, ayakkabı ve çocuk giyim gibi çeşitli malzemeleri ücretsiz temin edebilecekleri İyilik Çarşısı ile Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nin açılış kurdelesini kesen Erbaş, yapımda emeği geçenlere teşekkür etti, açılan merkezleri gezdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı İzani Turan, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışın ardından Erbaş, Ravza 4-6 Yaş Kur'an Kursu'na ziyarette bulundu, çocuklarla sohbet etti.