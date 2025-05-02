Aile ve Gençlik Eğitim Programı Düzenlendi

Memur-Sen tarafından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, başkentte bir otelde düzenlenen programda, aile kurumunu merkeze alan bu tür programların gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Aile Yılı kapsamında finansal desteklerden, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Tarıkdaroğlu, "Aile milletin geleceğidir. Geleceğimiz için ailelerimize ve tabii ki gençlerimize hepimizin el birliğiyle sahip çıkması lazım." dedi.

Tarıkdaroğlu, dijitalleşme, hızlı tüketim ve bireyselleşme gibi pek çok unsurun, insanları ailelerinden, değerlerinden ve birlikte yaşam kültüründen uzaklaştırma riski taşıdığını söyledi.

Gençlerin sahip olduğu değer bilinci, inanç ve kararlılığının toplum adına umut verici olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, gençlerin hem ailelerini koruyacaklarını hem toplumun geleceğine yön vereceklerini hem de bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracaklarını ifade etti.

Bir milletin gerçek zenginliğinin, değerlerine sahip çıkan gençliği olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, geleceği gençlerle birlikte inşa edeceklerini dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ailenin önemine işaret ederek, yapılan çalışmaların ülkeyi, değerleri ve aile kurumunu koruma amacı taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı'nın ödül töreni düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, umre ödülü kazanan gençleri tebrik ederek, hayırlı yolculuklar diledi.