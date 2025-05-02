Aile ve Gençlik Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Gençlik Eğitim Programı Düzenlendi

Aile ve Gençlik Eğitim Programı Düzenlendi

Memur-Sen, aile ve gençliği önceliklendiren bir eğitim programı düzenledi. Tarıkdaroğlu, aile kurumunun önemini vurguladı.

02.05.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen tarafından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, başkentte bir otelde düzenlenen programda, aile kurumunu merkeze alan bu tür programların gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Aile Yılı kapsamında finansal desteklerden, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Tarıkdaroğlu, "Aile milletin geleceğidir. Geleceğimiz için ailelerimize ve tabii ki gençlerimize hepimizin el birliğiyle sahip çıkması lazım." dedi.

Tarıkdaroğlu, dijitalleşme, hızlı tüketim ve bireyselleşme gibi pek çok unsurun, insanları ailelerinden, değerlerinden ve birlikte yaşam kültüründen uzaklaştırma riski taşıdığını söyledi.

Gençlerin sahip olduğu değer bilinci, inanç ve kararlılığının toplum adına umut verici olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, gençlerin hem ailelerini koruyacaklarını hem toplumun geleceğine yön vereceklerini hem de bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracaklarını ifade etti.

Bir milletin gerçek zenginliğinin, değerlerine sahip çıkan gençliği olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, geleceği gençlerle birlikte inşa edeceklerini dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ailenin önemine işaret ederek, yapılan çalışmaların ülkeyi, değerleri ve aile kurumunu koruma amacı taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı'nın ödül töreni düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, umre ödülü kazanan gençleri tebrik ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gençlik, Kültür, Eğitim, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Gençlik Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:52:42. #7.13#
SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.