"Aile Yılı" kapsamında 16 çift, "Anadolu\'nun El-Hamrası" Divriği Ulu Camisi\'ni gezdi

Sivas'ta "Aile Yılı" kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinde" yer alan 16 çift, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası ile cam seyir terasını gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında dünyaevine girecek 16 çift, raybüs ile Divriği ilçesine götürüldü.

Çiftler ilk olarak Çaltı Çayı ve tarihi kalelere hakim tepede yaklaşık 200 metre yükseklikte inşa edilen cam seyir terasını gezdi.

Daha sonra çiftler, inanç ve tarih turizmi açısından önemli bir eser olarak gösterilen, Avrupalı bilim insanlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak da nitelendirilen Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nı gezerek, gönüllü mihmandar Nail Ayan'dan caminin tarihi ve yapısı hakkında bilgi aldı.

"Evlenecek çiftlerimizin sosyalleşmelerini amaçladık"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "2025 Aile Yılı"nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatlarıyla yeni evlenecek 16 çift için Divriği ilçesine gezi düzenlediklerini belirten Kırmızıtaş, "Evlenecek çiftlerimizin yan yana gelmelerini, sosyalleşmelerini, tecrübe paylaşımı yapmalarını, güzel zaman geçirmelerini ve çocuklarına anlatacak bir hikayelerinin olmasını amaçladık." dedi.

Kırmızıtaş, organizasyonun çok güzel geçtiğini dile getirerek, "İnşallah çok güzel, başarılı, sağlıklı nesillere ulaşacağımız bir 'Aile Yılı' olur. Aile Yılı kavramı bizim için çok önemli, bakanlığımızın çok önem verdiği projelerden. Çok daha farklı faaliyetlerle Aile Yılı'nı gündemde tutmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Divriği'nin çok önemli bir ilçe olduğuna dikkati çeken Kırmızıtaş, Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın dünyadaki nadir eserlerden olduğunu vurgulayarak, çiftlerin buradaki manevi ağırlığı yaşamalarını istediklerini ifade etti.

"Harika bir gün geçirdik"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan da gezi için özellikle Divriği'yi seçtiklerini kaydetti.

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almasının 40. yılı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Dünyaca güzide bir mekanı yeni evlenecek çiftlerimizi gezdirerek Divriği ilçesini görmelerini istedik. Yeni aile olacaklara büyük bir medeniyetin ve ailenin çocukları olduğumuzu anlatmak için Divriği ilçesini seçtik. Kendileri ile harika bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu oldum"

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinde" yer alan çiftler arasında bulunan Gizem Beyza Can ise doğa harikası bir yeri gezdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Geziyi organize edenlere teşekkür eden Can, "Ömrümde böyle güzel bir yeri ilk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Batuhan Kaban ise kendileri için verimli bir gezi olduğunu anlatarak, "Böyle güzel bir ekiple bu geziyi yaşamak güzel oldu. Keyif aldık, umarım bu tip etkinlikler devam eder." diye konuştu.

Burcu Kılıç da evlenmeden önce güzel ve verimli bir gezi yaptıklarını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir gezi oldu. Yükseklik korkum varmış, cam terasa çıkınca onu anladım. Yapılar ve düzen çok güzel, biraz baş dönmesi yaşadım ama gerçekten her şey çok güzeldi. Bu etkinliği düzenleyenlerin emeklerine sağlık. çok güzel düşünülmüş bir proje." değerlendirmesinde bulundu.