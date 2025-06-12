(ANKARA) - Hindistan yetkilileri, İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden ve içinde 242 kişinin bulunduğu Air India uçağının, bugün Ahmedabad kentinden havalandıktan dakikalar sonra düşmesi sonucu 200'den fazla kişinin öldüğünü açıkladı.
Uçak öğle yemeği sırasında havalimanının dışındaki bir tıp fakültesi yurduna çarparak, yerleşim bölgesine düştü. Air India uçağı, Londra'nın güneyindeki Gatwick Havaalanına gidiyordu.
Ahmadabad Polis şefi G.S. Malik, kaza alanından 204 ceset çıkarıldığını söyledi. Malik, çıkarılan cesetlerden bazılarının düşme anında yerde ölenlere ait olabileceğini dile getirdi. Uçağın enkazından sağ kurtulanlara ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı belirtildi. Hindistan merkezli Indian Express gazetesi, şehir polisine atıfta bulunarak, uçaktaki 242 kişinin tamamının öldüğünü yazdı.
Eyalet Sağlık Bakanı Dhananjay Dwivedi, ölülerin kimliklerinin tespiti için akrabalarından DNA örneği vermelerinin istendiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Air India Uçağı Düştü: 200'den Fazla Ölü - Son Dakika
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