AIRCAS'ın CropWatch platformu FAO'nun 2026 Başarı Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

AIRCAS'ın CropWatch platformu FAO'nun 2026 Başarı Ödülü'nü kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AIRCAS\'ın CropWatch platformu FAO\'nun 2026 Başarı Ödülü\'nü kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı AIRCAS'ın geliştirdiği CropWatch platformu, FAO'nun 2026 Başarı Ödülü'nü kazandı. Roma'daki Dünya Gıda Forumu'nun kapanış töreninde takdim edilen ödül, 40'tan fazla ülkeye ürün izleme desteği sunan platforma verildi.

ROMA, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü (AIRCAS), küresel bulut tabanlı ürün izleme hizmeti sunan CropWatch platformunu geliştirmesi nedeniyle cuma günü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2026 Başarı Ödülü'nü kazandı.

Ödül cuma günü İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun kapanış töreninde takdim edildi.

AIRCAS araştırmacısı Wu Bingfang liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirilen platform, 40'tan fazla ülke ve bölgenin tarımsal ürünlerin durumunu izlemesine yardımcı oluyor ve bilimsel verilere dayalı gıda güvenliği politikalarının oluşturulmasını destekliyor.

FAO, ödülü duyururken platformun karmaşık ürün izleme süreçlerini erişilebilir ve açık bir bulut hizmetine dönüştürmesini ve bu hizmeti dünya genelinde geniş çaplı kullanıma sunmasını takdir etti.

Araştırma ekibine göre platform, FAO'nun El Ele Jeo-uzamsal Platformu ile Dünya Gözlem Grubu'nun (GEO) Bilgi Merkezi'ne entegre edildi. Platform, dünya genelindeki kullanıcılara güncel ürün izleme bilgileri sağlayan önemli bir kanal ve bağımsız bir bilgi kaynağı olarak hizmet veriyor.

Ekip ayrıca platformdan yararlanarak düzenli olarak CropWatch Bülteni'ni yayımlıyor ve kamuoyuna tarımsal izleme konusunda güvenilir bir bilgi kaynağı sunuyor. Ekibin açıklamasına göre bülten, bugüne kadar 173 ülke ve bölgedeki kullanıcılara ulaştı.

Wu, ekibin platformun inovasyon kapasitesini, kullanım kolaylığını ve uluslararası kullanıcılara hizmet verme kapasitesini geliştirmeyi sürdüreceğini, ayrıca FAO ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğini derinleştireceğini söyledi. Ekip, daha fazla ülkenin bağımsız ürün izleme kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olmayı ve başta açlığa son verilmesini öngören Sürdürülebilir Kalkınma Amacı başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
Gıda Ve Tarım ÖrgütüÇin Halk CumhuriyetiTeknolojiAS RomaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Mansur Yavaş: Bu kadar yoğun parti değiştirme olmamıştı, sebepleri zamanla ortaya çıkacak Mansur Yavaş: Bu kadar yoğun parti değiştirme olmamıştı, sebepleri zamanla ortaya çıkacak
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
17:11
Erbakan, Muğla teşkilatının sirkeli su eylemi için görevden alma ihtimalini açıkladı
Erbakan, Muğla teşkilatının sirkeli su eylemi için görevden alma ihtimalini açıkladı
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:32:28. #7.12#
SON DAKİKA: AIRCAS'ın CropWatch platformu FAO'nun 2026 Başarı Ödülü'nü kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei