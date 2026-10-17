AIRCAS\'ın CropWatch platformu FAO\'nun 2026 Başarı Ödülü\'nü kazandı

ROMA, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü (AIRCAS), küresel bulut tabanlı ürün izleme hizmeti sunan CropWatch platformunu geliştirmesi nedeniyle cuma günü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2026 Başarı Ödülü'nü kazandı.

Ödül cuma günü İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun kapanış töreninde takdim edildi.

AIRCAS araştırmacısı Wu Bingfang liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirilen platform, 40'tan fazla ülke ve bölgenin tarımsal ürünlerin durumunu izlemesine yardımcı oluyor ve bilimsel verilere dayalı gıda güvenliği politikalarının oluşturulmasını destekliyor.

FAO, ödülü duyururken platformun karmaşık ürün izleme süreçlerini erişilebilir ve açık bir bulut hizmetine dönüştürmesini ve bu hizmeti dünya genelinde geniş çaplı kullanıma sunmasını takdir etti.

Araştırma ekibine göre platform, FAO'nun El Ele Jeo-uzamsal Platformu ile Dünya Gözlem Grubu'nun (GEO) Bilgi Merkezi'ne entegre edildi. Platform, dünya genelindeki kullanıcılara güncel ürün izleme bilgileri sağlayan önemli bir kanal ve bağımsız bir bilgi kaynağı olarak hizmet veriyor.

Ekip ayrıca platformdan yararlanarak düzenli olarak CropWatch Bülteni'ni yayımlıyor ve kamuoyuna tarımsal izleme konusunda güvenilir bir bilgi kaynağı sunuyor. Ekibin açıklamasına göre bülten, bugüne kadar 173 ülke ve bölgedeki kullanıcılara ulaştı.

Wu, ekibin platformun inovasyon kapasitesini, kullanım kolaylığını ve uluslararası kullanıcılara hizmet verme kapasitesini geliştirmeyi sürdüreceğini, ayrıca FAO ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğini derinleştireceğini söyledi. Ekip, daha fazla ülkenin bağımsız ürün izleme kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olmayı ve başta açlığa son verilmesini öngören Sürdürülebilir Kalkınma Amacı başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkıda bulunmayı hedefliyor.