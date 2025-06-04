AJet, İstanbul-Nahçıvan-Gence Hattını Açtı

AJet, Türk Cumhuriyetleri'ndeki yeni hattı olan İstanbul-Nahçıvan-Gence arasındaki ilk seferini gerçekleştirdi.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçak önce Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nahçıvan'da ardından da Gence Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Her iki havalimanındaki karşılama törenine AJet yöneticileri, konsolosluk görevlileri ve havalimanı temsilcileri katıldı.

AJet, salı günleri Sabiha Gökçen-Nahçıvan-Gence, cumartesi günleri ise Sabiha Gökçen-Gence-Nahçıvan hattında sefer yapacak.