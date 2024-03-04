AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, muhtarlarla bir araya geldi

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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kafede düzenlenen programda Yaman, muhtarların Bilecik'e ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada buluşmadaki konuşmalarına yer verilen Yaman, daha güçlü ve yaşanılabilir bir kent için yola çıktıklarını belirtti.

Muhtarların görüşlerine büyük önem gösterdiklerini aktaran Yaman, "Bu kahvaltı programı, ortak akıl ve işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Etkinlikte Yaman'a, İl Genel Meclisi Üyesi adayları eşlik etti.