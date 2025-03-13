AK Parti Bitlis İl Başkanı Köstekçi'den anıt açıklaması Açıklaması

AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, 1916'da Bitlis'i Ermeni çetelerine ve Ruslara karşı savunmak için geldiği ve Karçınbaşı mevkisinde şehit edildiği belirtilen askerler için anıt yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Bitlis- Mutki kara yolundaki Karçınbaşı mevkisinde basın mensuplarına açıklama yapan Köstekçi, Çanakkale Cephesi kapandıktan sonra Bitlis'i Ermeni çetelerinden ve Ruslardan korumak için bölgeye asker sevk edildiğini dile getirdi.

Köstekçi, "İddiaya göre Ermeni çetelerinin desteğiyle burada bulunan bir tabur asker kıstırılmış ve ne yazık ki 387 askerin tamamı burada şehit edilmiş. Şehit edilen askerlerin önemli bir kısmı önce Çanakkale'yi daha sonra Bitlis'i savunmak için İslam coğrafyasının birçok yerinden gelen gönüllü askerlerdi. Yeterli çalışma olmadığı ve alan karla kaplı olduğu için toplu mezar iddiası henüz açıklanamamış." diye konuştu

Kar örtüsü kalktıktan sonra bölgede çalışmaların başlayacağını belirten Köstekçi, şunları kaydetti:

"Çanakkale'deki anıtın bir benzerinin burada yapılması talebimizdir çünkü batı kapısında vatan savunulmuş ardından doğu kapısına gelinmiştir. Doğu kapısında, burada birçok askerimiz şehit olmuş, vatan savunulmuştur. Bu nedenle Çanakkale'de bulunan anıtın bir benzerinin Bitlis-Mutki kara yolundaki Karçınbaşı mevkisinde yapılması en önemli arzumuzdur."