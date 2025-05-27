AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan\'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 27 Mayıs darbesinin 65. yılı dolayısıyla açıklama bulundu.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

Bu günün Türkiye'de darbeci zihniyetin doğuşunu temsil ettiğini ve vesayet mekanizmalarının temellerini attığını belirten Gürkan, 27 Mayıs darbesini milletin iradesini yok sayarak demokratik siyaseti yaralayan bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Gürkan, 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes liderliğinde iktidara gelen Demokrat Parti'nin, ezanın aslına döndürülmesi ve kalkınma hamleleriyle milletin gönlünde taht kurduğunu ifade etti.

Bu başarıların bazı kesimler tarafından hazmedilemediğini ve 1957'den itibaren darbe tehditlerinin alenileştiğini kaydeden Gürkan, "Üniversite öğrencileri sokaklara döküldü, yalan haberler ve kışkırtmalarla darbe kazanı kaynatıldı. Milletin iradesine kumpas kuruldu." ifadesini kullandı.

Demokrat Partililere yönelik haksız suçlamalar ve idam kararlarıyla milletin iradesine darbe vurulduğunu belirten Gürkan, darbecilerin vesayet mekanizmaları kurarak demokrasiyi on yıllar boyunca sekteye uğrattığını aktardı.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet mekanizmalarını çökerttiğini ve devlet-millet kucaklaşmasını sağladığını ifade eden Gürkan, cuntacı zihniyetin hala bazı kesimlerde yaşadığına işaret etti.

Davut Gürkan, AK Parti'nin demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla taviz vermeyeceğinin altını çizerek, "Vesayetçi zihniyet, öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, 'ordu göreve' pankartı açanlarda hala kendini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürkan, "Milletin gücünün üstünde hiçbir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vesayet değil, her daim millet kazanacaktır." ifadelerini kullandı.