AK Parti'den 23 Nisan'a özel video

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM'nin açıldığı, milli iradenin tecelli ettiği bu kutlu günde, çocuklarımıza güçlü ve mutlu bir gelecek diliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla olan görüntülerine ve diyaloglarına yer verildi.