AK Parti'den Disiplin İhraç Talebi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, kadın cinayetleriyle ilgili konuşmasının partilerince kabul edilemez olduğunu ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermenin asli sorumlulukları olduğunu belirtti.

"Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez." ifadesini kullanan Dağ, kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız, fakatsız şiddete karşı olduklarını vurguladı.

Dağ, şiddetin hiçbir hali ve şeklinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir." bilgisini paylaştı.