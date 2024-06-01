AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ni İşçi Kıyımıyla Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ni İşçi Kıyımıyla Eleştirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi\'ni İşçi Kıyımıyla Eleştirdi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi yönetimini, 100'den fazla işçiyi işten çıkardıkları iddiasıyla eleştirdi. Albayrak, işten çıkarılanlar arasında down sendromlu bir bireyin olduğu iddialarını duyunca daha da üzüldüklerini belirtti ve işçi kıyımına son verilmesi çağrısında bulundu.

01.06.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 100'den fazla işçiyi işten çıkardıkları iddia edilen Tepebaşı Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Tepebaşı Belediyesinde alın teriyle çalışan 100'ü aşkın emekçinin işten çıkarıldığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

İşten çıkarılanlar arasında down sendromlu özel bireyin olduğu iddialarını duyunca daha fazla üzüldüklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Lafa geldiğinde 'işçi dostu' olduğunu iddia eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, icraata geldi mi 'Nasıl olsa seçimlere daha çok var' gibi aciz bir mantıkla işçi kıyımı yapmaktan hiç çekinmiyor. Seçimi kazanmak için 31 Mart öncesi herkese mavi boncuk dağıtan Sayın Ataç, tasarrufu işçiden, emekçiden değil günlük 105 bin lira harcadığı ikram ve reklam bütçesinden yapmalıdır. Tepebaşı için gece gündüz çalışan, alın teri döken işçiler başımızın tacıdır. Bu kıyıma derhal son verilmelidir. İşten çıkartılan emekçi kardeşlerimiz bilsinler ki her zaman yanlarındayız ve hukuki zemin çerçevesinde elimizden ne geliyorsa yapacağız. İşten çıkarmaların artarak devam edeceği iddialarının da doğru olmadığına inanmak istiyoruz. Emekçilerin ekmeğiyle oynayan Ahmet Ataç ve şürekasını Eskişehirli hemşehrilerime şikayet ediyorum."

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ni İşçi Kıyımıyla Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 13:18:07. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ni İşçi Kıyımıyla Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement