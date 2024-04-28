AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe'yi Tebrik Etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe'yi Tebrik Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe\'yi Tebrik Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe Spor Kulübü'nün Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi üzerine takımı tebrik etti. Dağ, Göztepe'nin maçını izleyerek taraftarlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. İzmir olarak mutlu olduklarını belirten Dağ, birlikte güzel bir dayanışma içinde ligde başarılar elde edeceklerini söyledi. Ayrıca Göztepe ve Karşıyaka taraftarlarının takımlarına olan desteğini vurgulayan Dağ, Göztepe taraftarının yaz kış demeden takımının yanında olduğunu ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

28.04.2024 19:57  Güncelleme: 19:58
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe Spor Kulübü'nü tebrik etti.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe'nin maçını seyreden Hamza Dağ, çıkışta taraftarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Dağ, Göztepe'yi tebrik ederek, "İzmir olarak mutluyuz. Süper Lig'de bir takımımızın olmaması bizi ciddi anlamda üzüyordu. Artık Süper Lig'de yeniden bir takımımız var. Biraz önce başkanla da konuştuk. İnşallah önceki hataları yapmayacağız. Birlikte güzel bir dayanışma içerisinde ligde ciddi başarılar elde edeceğiz. İnşallah İzmir'de şampiyonlukları hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Taraftarların takımlarına olan desteğine de değinen Dağ, "Birçok şehirde çok az kişiyle maçlar oynanırken Göztepe ve Karşıyaka'da çok güzel atmosferler oluyor. Göztepe taraftarı da yaz kış demeden takımının yanında oldu. Yanında olmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Göztepe'yi Tebrik Etti - Son Dakika

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