AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Samsun'da iftarda partililerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Samsun'da iftarda partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Samsun'da partililerle iftarda bir araya geldi.

22.03.2025 21:16
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Samsun'da partililerle iftarda bir araya geldi.

Elitaş, AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen iftar programında, bugüne kadar partilerine hizmet veren herkese teşekkür etti.

AK Parti'nin "erdemliler hareketi" olarak kurulduğunu, "vefalılar birliği" olarak devam ettiğini dile getiren Elitaş, "Bu hiçbir siyasi partide görebileceğiniz veya hiçbir kurum veya kuruluşta, dostluk derneklerinde de bulabileceğiniz bir işlev, bir hareket tarzı değil." dedi.

AK Parti'de de bugüne kadar kırılan ve üzülenlerin olabileceğini ancak kimsenin partisine, liderine kırılmayacağını belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Bugün Samsun'daki 17 ilçemizden 14 belediye meclis üyesi kardeşimize AK Parti rozeti taktık. 11'i Yeniden Refah Partisi, 3'ü İYİ Partiden. Yeniden Refah Partisinden gelenler 'Yuvaya döndük.' dediler. 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisinin adayları, her gittikleri yerde 'Biz Cumhur İttifakı'nın bileşeniyiz, bize oy verin.' dediler. Şimdi o kardeşlerimiz yuvalarına döndüler. Onlara diyorum ki, 'Baba ocağına, vefalılar, erdemliler hareketine hoş geldiniz, şeref verdiniz.' Partimizi zirveye çıkarmak için emek vermiş, alın teri dökmüş, 24 yıldır bu faaliyet içerisinde her türlü kademede bulunmuş değerli gönüldaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Samsun'da iftarda partililerle buluştu - Son Dakika

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