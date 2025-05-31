AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Çankırı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Çankırı'da konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Çankırı\'da konuştu Açıklaması
31.05.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Önümüzdeki dönemde sivil, özgürlükçü, katılımcı, anlaşılabilir, milletimizin inancıyla, örfüyle, birlik beraberliğiyle özgürlüklerini artıran demokratik bir anayasayı hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alacağız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Önümüzdeki dönemde sivil, özgürlükçü, katılımcı, anlaşılabilir, milletimizin inancıyla, örfüyle, birlik beraberliğiyle özgürlüklerini artıran demokratik bir anayasayı hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alacağız." dedi.

Akbaşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankırı İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çankırı'da yapılan yatırımları anlattı.

Türkiye'de güven ve istikrar ortamı içinde ekonomik orta vadeli programı hep beraber uyguladıklarını belirten Akbaşoğlu, "Birtakım sıkıntıların var olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız. Başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerimiz, çiftçilerimiz, işçilerimiz, esnafımız, bütün vatandaşlarımızın alım gücünü daha da artıracak, yukarıya çıkartacak çabanın içerisindeyiz." diye konuştu.

Yeni teşvik sisteminin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere farklı organize sanayi bölgelerine yatırımcıların gelmesi için hep birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ın Yakınkent Organize Sanayi Bölgesine yapılması düşünülen otomobil fabrikası açıklamasına ilişkin, "Hem Sayın Bakanımızla hem de Sayın Valimizle beraber koordinasyon içerisinde yeni yatırımların Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere farklı organize sanayi bölgelerimize de başka yatırımcıların gelmesi için hep birlikte uğraş veriyoruz. İşler tekemmül ettiğinde Bakanlığımızdaki süreçler de tamamlandığında Allah'ın izniyle Sayın Bakanımızla Çankırı'mızda icra edeceğimiz bir programla hep beraber bunların detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çankırı'da yapılan Kızlaryolu Barajı'nın önemine değinen Akbaşoğlu, "Ekim 2023 itibarıyla yaklaşık bir buçuk yılı aşan süre önce temelden yüksekliği 92 metre olan bu barajı bitirdik. Barajın gövdesi tamamen bitmiş vaziyette. Elektrik üretecek bu barajımız, sulama imkanı da verecek. Kurşunlu, Ilgaz, Tosya, Kargı, Çorum Osmancık'a kadar Kurşunlu'dan yaklaşık 140-150 kilometre hat boyunca sağlı sollu arazileri sulayacak. Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayacak. Türkiye'ye, Çankırı'ya, Kastamonu'ya, Çorum'a çok büyük fayda sağlayacak." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"29 Mayıs'ı idrak ettik evvelsi gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Dolmabahçe'den bir el salladı. Sayın Özgür Özel de oralara yakın yerden bir el sallamıştı. Neye? Bir kaçak pankarta. Boğaz içinden sarkıtılan bir kaçak pankarta, hırsızlığın ve yolsuzluğun yanında olduğunu deklare eder şekilde el salladı. İşte bizim farkımız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan neye el salladı? Yaklaşık 300 metre boyunda yüzen platform Boğaz'dan geçerek Filyos'a doğru... Orada mevcut doğal gaz üretimini iki misline çıkartacak büyük bir platform olarak fonksiyonlarını yerine getirmeye başlıyor. 2026 yılında mevcut doğal gaz üretimimizi iki misline çıkartacak. Onlar millete faydası olmayan, milleti kaosa sürüklemek isteyen işlerin peşinde koşarken, bizler AK kadrolar olarak dünya lideri, Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olarak eser ve hizmetlerimize bir yenisini eklemenin davası, idraki ve azmi peşindeyiz elhamdülillah."

"Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye mutlaka gerçekleşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinden Devlet Bahçeli'nin inisiyatif alması ve davetiyle terörsüz Türkiye'ye yönelik adımlar atıldığının altını çizen Akbaşoğlu, "Silahların tamamen teslim edildiği, terörün tamamen ortadan kalktığı, teröre giden bütün ekonomik varlığın milletin cebine akacak şekle dönüşeceği, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet umdelerinden asla taviz vermeden, demokratik, özgürlükçü birbiriyle tam manasıyla kaynaşmış bir ve beraber güçlü ve büyük Türkiye'nin öncülüğünde bölgemizde yeni bir istikrar adası olarak Türkiye'nin yarınlara daha güvenli bakacağı bir iklimi oluşturmanın adımlarını attık. Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye mutlaka gerçekleşecek. Terör mutlaka sona erecek ve Türkiye adil ve merhametli yeni bir dünyanın kurulmasında öncü ülke olma rolünü hakkıyla ifa edecek." diye konuştu.

Yeni anayasa yapma çalışmaları

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki dönemde sivil, özgürlükçü, katılımcı, anlaşılabilir, milletimizin inancıyla, örfüyle, birlik beraberliğiyle özgürlüklerini artıran demokratik bir anayasayı hep beraber Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme alacağız. Bu konuda bütün siyasi partilerle de görüşüp darbe, vesayet anlayışının ruh ve manasını maalesef bünyesinde taşıyan, vesayetçi anlayışlardan arındırılmış olarak yepyeni sivil bir anayasayı hep beraber inşallah Meclisimizin iradesiyle gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönem bu manada her sahada büyük adımların atılacağı bir dönem olacak."

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve il koordinatörü Bilal Kırkpınar'ın da konuştuğu program, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Çankırı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz

15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
14:44
Güneş’te 8,2’lik dev patlama İstanbul’da kuzey ışıkları görülebilir
Güneş'te 8,2'lik dev patlama! İstanbul'da kuzey ışıkları görülebilir
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:55
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken “Filistin’e özgürlük“ diye bağırdı
Kafeste sıkıştırdığı rakibini döverken "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı
10:42
Yüzde 200 artırılacak İşte Okan Buruk’un yeni maaşı
Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
10:37
Marmaray sapığı Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
Marmaray sapığı! Yaptığı rezilliği diğer yolcular fark etti
10:31
Ümit Milli Takım’ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz oldu
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 15:50:55. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu Çankırı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.