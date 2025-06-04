AK Parti Gülnar\'da Bayramlaşma Töreni

AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Parti binasında düzenlenen programda, teşkilat üyeleri birbiriyle bayramlaştı.

Etkinliğe, MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit de katıldı.

AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, programdaki konuşmasında, bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği özel zamanlar olduğunu ifade etti.