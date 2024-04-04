AK Parti Havza Belediye Başkanı Murat İkiz Mazbatasını Aldı

AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde suç delillerinin karartıldığını iddia etti

AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi yerleşkelerinden suçların delillerini karartmak için bazı eşyaların, evrakların, dosyaların, bilgisayarların çalındığı, nakledildiği ve içerikleriyle oynandığına ilişkin bilgi, belge ve fotoğraf gibi dokümanlarla suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Erdoğan, suç duyurusunun ardından belediyenin ve bağlı iştiraklerinin tüm iş ve işlemlerinin Sayıştay denetimine tabi tutulacağını ve tespit edilen her kuruş yolsuzluğun adli makamlar önünde hesap sorulacağını belirtti.