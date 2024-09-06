AK Parti İstanbul İl Başkanı: Ulaşımdaki aksaklıklar büyük bir tehdit

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) tepki göstererek, kazaların ve yangınların normalleşmesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İBB yönetimini uyarıyoruz. Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul'un ulaşımını çileden çıkarıp, Allah korusun, 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü. Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu. Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor."