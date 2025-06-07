AK Parti Ladik\'te Bayramlaşma Programı

AK Parti Ladik İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Parti binasında düzenlenen programa Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, il başkan yardımcıları Alican Mırık ve Okan Başköy, Ak Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.
Köse, bayramlaşma programını, "Adımız kardeşlik soyadımız Türkiye" sloganıyla düzenlediklerini belirterek, katılımcıların bayramını kutladı.
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