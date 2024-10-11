AK Parti Malatya'da Değişim Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Malatya'da Değişim Süreci Başladı

AK Parti Malatya\'da Değişim Süreci Başladı

Namık Gören, kongrelerin büyük bir değişimin zeminini oluşturduğunu belirtti.

11.10.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, kongrelerin sadece bir vitrin değişikliği değil aynı zamanda büyük bir değişimin de zeminini oluşturacağını söyledi.

Gören, düzenlediği basın toplantısında, kongre süreçlerinin başladığını, kongrelerin birliğin, beraberliğin ve bir arada olmanın en büyük göstergeleri olduğunu söyledi.

Bugüne kadar girdikleri 18 seçimde kentte birinci parti olarak çıktıklarını hatırlatan Gören, "Bugün de kongre süreciyle vatandaşın seçimlerle bize vermek istediği mesajı en iyi şekilde okuyarak partimizin yeni bir değişim sürecine girdiğini belirtmek isterim. Kongrelerimiz sadece bir vitrin değişikliği değil aynı zamanda büyük bir değişimin de zeminini oluşturacak. Delege seçimlerimizi gerçekleştirdik. Şehrin muhtelif yerlerinde sandıklar oluşturmak suretiyle bu sandıklarda vatandaşımızın Cumhurbaşkanımıza yazmak istediği, iletmek istediği mesajları ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Delegelerle toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Gören, kongre süreci nihayete erdiğinde değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle partilerinin yeni bir başlangıcın habercisi olacağını belirtti.

Programda, AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca ile İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Malatya'da Değişim Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:16:04. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Malatya'da Değişim Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.