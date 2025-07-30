AK Parti MKYK Üyesi Avşar, Polatlı\'da İlçe Danışma Toplantısı\'na katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zakir Avşar, Polatlı'da İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Avşar, memleketin ve milletin selameti için koştuklarını söyledi.

Büyük projelerin AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirildiğini ifade eden Avşar, şöyle devam etti:

"Teşkilatlarımızın dinamizmi, AK Parti'nin en büyük gücüdür. Polatlı teşkilatımızın çalışmaları bizleri memnun ediyor. Her bir üyemiz, bu davanın taşıyıcısıdır. Çalmadık kapı, girmedik gönül, elini sıkmadığımız insan kalmayacak. Mutlaka herkesle selamlaşacağız. Biz hemşerilerimize hizmet için varız. Bu kervan yürüyecek, bu ülke büyük olacak. Ülkemizin çevresinde savaşlar var ve ülkemiz bir huzur adası adeta. Çünkü güçlü bir iktidar var, güçlü bir lider var. Güçlü bir ülke var, ne yaptığımızı biliyoruz. Planımız, programız var. Kalkınıyoruz, ilerliyoruz, genişliyoruz."

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" için çaba verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin çok bedeller ödediğini aktaran Çelebi, "Ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği için çok fazla inisiyatif aldık ve bunun için çalışıyoruz. Bunu teşkilat olarak siyasi malzeme olarak görmeden ülkemizin birliğine, beraberliğine, refahına çok fazla katma değer sağladığını görerek çalışıyoruz, hemşerilerimize anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke de insana hizmet için yorulmamak üzere yola çıktıklarını, 23 yıllık AK Parti iktidarlarında kutlu yolda ilerlediklerini söyledi.

Bu arada, toplantı öncesinde Avşar ve Çelebi, Eti ve Sümer Caddesindeki esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi.