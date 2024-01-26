AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Gülnar\'da Temaslarda Bulundu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, Gülnar ilçesinde temaslarda bulundu.

Sever, programları kapsamında, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ı ziyaret etti.

Daha sonra Gülnar Öğretmenevi'nde muhtarla bir araya gelen Sever, burada katılımcılarla görüştü.

Sever, buradaki programının ardından partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partiye katılan 104 kişiye rozet taktı.

Partililere hitap eden Sever, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Sever, ilçedeki oda başkanlıklarını da ziyaret etti.