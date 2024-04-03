AK Parti Akseki İlçe Başkanlığının, 38 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.
AK Parti Akseki İlçe Başkanlığınca, ilçedeki 64 sandıktan 38'indeki 630 geçersiz oyun yeniden sayımı için verilen dilekçenin İlçe Seçim Kurulu tarafında reddedildiği öğrenildi.
Akseki Belediye Başkanlığı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı İlkay Akça kazanmıştı. İlkay Akça 3 bin 758, AK Parti adayı İbrahim Özkan da 3 bin 740 oy almıştı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'nin itirazı reddedildi, Akseki'de CHP adayı kazandı - Son Dakika
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Kavuncu, istifa açıklamasında, İstanbul'da aldıkları sonucun beklediklerinin altında olduğunu belirtirken, Kavuncu İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Akburak ise istifa açıklamasında, İYİ Parti'nin Türkiye'nin umudu olduğunu vurgulayarak, liderlerinin yanında olduğunu ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının iyi oynadığını ancak son dakikalarda duygusallaşarak defansif organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
Beşiktaş, Eurocup yarı final 3. maçında Fransız ekibi JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak seriyi 2-1 kaybederek elendi. Siyah-beyazlılar, ilk maçı da kaybederek turnuvaya veda etti.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
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