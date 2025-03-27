AK Parti Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı

AK Parti'de Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Parti'ye MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'ndan oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partiye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zeynep Ünal ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt'tan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisini ziyaret edecek.