AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemi değerlendirdi: (1)

13.07.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade etmişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade etmişti. Bu çerçevede sürecin bölgedeki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler Sünniler, Şiiler, bütün mezhep grupları arasında doğuracağı atmosferin, işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından takdir ediliyor." dedi.

Çelik, AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın düzenlendiği Kızılcahamam ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kampta bugün yapılacak sunumların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında genel değerlendirme yapılacağını ifade eden Çelik, Erdoğan'ın yapacağı kapanış konuşmasının ardından toplantının sona ereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açılış konuşmasının, dünyanın her tarafında çok geniş yankı bulduğunu dile getiren Çelik, Terörsüz Türkiye konusunda Türkiye'nin geldiği noktanın uluslararası platformlarda destek gördüğünü belirtti.

Her tarafta çatışmaların yoğun bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde Türkiye'nin kendi yumuşak gücünü, yeteneklerini kullanarak terör meselesini sona erdirme konusunda ortaya koyduğu perspektifin, dünyanın her tarafından geniş bir şekilde ilgiyle karşılandığını gördüklerini vurgulayan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Silahların imhası ve teslim edilme sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekiyor. PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını teslim etmesi, bütün illegal, ideolojik ve finansal yapılanmalarıyla terörün tamamen ortadan kalkması Terörsüz Türkiye tablosunun ortaya çıkması, bölgemiz için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bölge için de bir model oluşturacağını ifade etmişti. Bu çerçevede sürecin bölgedeki Türkmenler, Kürtler, Araplar, Aleviler, Sünniler, Şiiler, bütün mezhep grupları arasında doğuracağı atmosferin, işbirliğinin önemi yakın çevremiz tarafından takdir ediliyor. Bu süreçte Irak makamlarının ilgisi ve desteği oldu. Hem merkezi yönetime hem de Kuzey Irak'taki yönetime teşekkürlerimizi iletiyoruz. Suriye'den, Azerbaycan'dan verilen destekler ilk destekler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün çizdiği çerçevede, bütün bu süreci bundan sonrasında kesintisiz bir biçimde hep beraber sürdüreceğiz."

Pervin Buldan'ın açıklaması

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasının ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, 'Bu ittifak süreç ittifakıdır, başka bir ittifak olarak algılanmamalı' dedi, değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye'ye dönük eleştirileri zikrederken 'Bazıları, esasında terörün bitmesini çok arzu etmiyorlar. Çünkü terör bittiği zaman işsiz kalacaklarını düşünüyorlar' dedi. Bunun çift taraflı istismarı vardır. Birincisi terörün varlığından ve terörün desteklenmesinden nemalananlar vardır. Bir de 'terör bitsin' cümlesini bir başlık olarak kullanıp onun arkasından devletin meşru egemenlik alanı ve hukuk sistemi içerisinde yürütülen her süreci bile haksız ve hadsiz bir şekilde ihanet olarak suçlayan, meseleleri sürekli tıkanma noktasına götürmeye çalışan bir yaklaşım vardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sürecin bu şekilde devam etmesi ve tamamlanmasıyla bütün bu istismar alanlarının kapanacağını ve bu şekilde buradan kendilerine bir misyon üretmeye çalışanların esasında birbirine zıt gibi gözükse de terörün varlığından kendilerine siyasal alan ve başka iktidar alanları oluşturmaya çalışanların işsiz kalacağından bahsetti. Onların bu istismarları söz konusu olsa bile Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesi, arkasından DEM Parti'nin çeşitli partileri ziyaret ederek yürüttüğü istişare sürecinin bundan sonrasında da yürütülmesi için aynı çerçeveyi koruyacağını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasındaki çerçeve de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesi ile ilgili bir çerçeve."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

13:50
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
12:37
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
11:57
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
00:45
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 14:07:23. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.