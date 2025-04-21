AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yakın zamanda birtakım gelişmelerle birlikte 'Terörsüz Türkiye' sürecinin doğru hedeflere, doğru zamanlarda hem ülkemizin yararına olacak hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealine katkı sağlayacak hem de bölge halklarının dayanışmasına ve barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçmişte bazı uygulamalar sebebiyle Kürt vatandaşların üzerindeki ret, inkar ve asimilasyon politikalarını, hükümetleri döneminde büyük demokratik reformlara imza atarak kaldırdıklarını anımsatan Çelik, bunun üzerindeki vesayetin kalkması için, çok riskli zamanlarda, siyasi suikast tehditlerine rağmen bu yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve tarihi çağrıyla yepyeni bir sayfa açıldığını belirten Çelik, özellikle dünyanın içinden geçtiği kaos ortamı göz önüne alındığında, toplumsal birliği derinleştirmenin, demokrasi ölçeğini büyütmenin, bölgedeki halklarla, yakın komşularla ve farklı halklarla daha çok dayanışma içerisinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunun herkes tarafından görüldüğünü kaydetti.

Etrafı kana bulamak, kaos çıkarmak, bölgede fitne siyaseti yoluyla kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölge halklarına dönük birtakım felaket senaryoları getirmek isteyen odakların faaliyet halinde olduğuna dikkati çeken Çelik, "Devletimiz ve siyasi tecrübemiz bütün bu müktesebata sahiptir. Şimdiye kadar bu geçtiğimiz zaman içerisinde defalarca bunlarla mücadele ettik. Bölge halklarının başına felaket getirmeye çalışanlara karşı bu dirayetli duruşu gösterdik." diye konuştu.

Çelik, "Terörsüz Türkiye" hedefinin öncelikle vatandaşların faydasına olacağına işaret ederek, "İnşallah yakın zamanda birtakım gelişmelerle birlikte 'Terörsüz Türkiye' sürecinin doğru hedeflere, doğru zamanlarda hem ülkemizin yararına olacak hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealine katkı sağlayacak hem de bölge halklarının dayanışmasına ve barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye, siyasetin yeni ufuklara ulaşması açısından önemli"

Türkiye'ye yakın bölgelerdeki savaşları, Suriye'de Esed rejiminin sona ermesinin ardından yaşanan olayları, İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki operasyonlarını, Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımını hatırlatan Çelik, en son ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yeni gümrük tarifeleriyle bütün güç dengelerinin yeniden ele alınacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Türkiye'nin bütün bu tablonun merkezinde yer aldığına dikkati çeken Çelik, ülkenin en büyük gücünü vatandaşların birliği ve dirliğinden aldığını vurguladı.

Çelik, Türkiye'nin devlet ajandasının ve aklının berrak bir şekilde çalıştığının, kendi gündemine hakim olduğunun altını çizerek, Terörsüz Türkiye'nin, Türkiye'nin demokratik ölçeğinin büyümesi, siyasetin yeni ufuklara ulaşması açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Demokrasiden bir taviz olmaksızın, devletin nitelikleri ve milletin tanımı konusunda herhangi bir tartışma, müzakere, pazarlık, al-ver süreci bulunmaksızın, "ortak gelecek, vatan ve değerler" idealini daha da güçlendirecek şekilde bütün bu süreçlerin gelecek dönemde de yürütüleceğini dile getiren Çelik, "Bunun dışarıya yansımasına baktığınızda da güç dengesinin yeniden şekillendiği bir ortamda, herkes bölge halklarına yeni felaketler üretirken, bir tek Türkiye'nin bölge halkları arasında daha çok dayanışma, birliktelik, dirlik, ve ortak refah üretme konusundaki iradesinin pozitif olarak ayrıştığını ve bunun herkes tarafından takdir edildiğini görüyoruz." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin devlet aklıyla, sabırla, teenniyle bütün bu meseleleri iyi bir şekilde değerlendirerek, hızlı ve etkili adımlar atarak sonuçlara ulaşacağını söyledi.

"Bu meseleyi yakın şekilde takip etmeye devam edeceğiz"

Uyuşturucuyla mücadelenin önemine işaret eden Çelik, İçişleri Bakanlığının bu konuda "Narkokapan" adıyla bir operasyonu hayata geçirdiğini, bu kapsamda yüksek teknik takibin yapıldığını ve İHA'ların da katkılarıyla 700'e yakın uyuşturucu tacirinin gözaltına alındığını hatırlattı.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda zehir tacirlerinin toplum gündeminden çıkarılması konusunda etkili sonuçlar üretildiğinin altını çizen Çelik, "Vatandaşlarımızın bize dönük bu çerçevedeki uyarılarını her zaman aklımızda tuttuğumuzu ve bu meseleyi en yakın şekilde takip etmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)