AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Uluslararası toplumun istikrar isteyen üyelerinin ve burada düzenin tesis edilmesi gerektiğini düşünen üyelerinin Suriye'de İsrail saldırganlığına da bir set çekme konusunda hassas davranmaları gerekir." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için taziye dileklerini ileten Çelik, "Değerli bir sanatçımızdı, sanat camiamız için milletimiz için büyük bir kayıp." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" programına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Çelik, programın yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte bambaşka bir boyut kazandı." diye konuştu.

Çelik, GENÇFEST ile AK Parti'nin "dünyanın en büyük gençlik hareketlerinden olduğunu bir kere daha ispat ettiğini" söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e çağrı yaparak "siyasi hayatın en absürt işlerinden birine imza attığını" belirten Çelik, Özel'in, AK Gençlik'i, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan farklı tutum almaya davet ettiğini" aktardı.

Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumuyla ilgili ortaya koyduğu değerlendirme ve tanımlamanın yanlış olduğunu bildiren Çelik, şöyle devam etti:

"Artık üst üste siyasi yanlışlık yapmanın Özgür Özel açısından bir haber değeri yok. Burada bir kere daha görülüyor ki AK Gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri zannetmiş. Bu çok büyük bir siyasi yanılgı. AK Gençlik, Cumhurbaşkanımızın en kararlı, en gözü pek, en sağlam takipçilerinin başında geliyor. Dolayısıyla Özgür Özel'in AK Gençliğe çağrı yapması değil, AK Gençlik'in Cumhurbaşkanımıza olan bağlılığından ders alması gerekir. Bunu gençlik teşkilatımızdaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz özellikle bir kere daha vurgulamamızı istediler. AK Gençlik'le Cumhurbaşkanımız arasındaki yüksek bağlılık ve beraberlik yürüyüşünün hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değerlendirilmesi, öyle bir kapasiteyle ele alınması mümkün değil."

Özel'in açıklamalarında "topu alıp maç yapmaktan bahsettiğini" dile getiren Çelik, "AK Gençlik zaten sürekli sahada. Özgür Özel'in kendi partisinin siyasi geçmişiyle hesaplaşıp, sürekli olarak maç oynanırken sahayı çalma huylarından vazgeçmeleri gerekiyor. Eğer sahayı çalmazlarsa zaten bütün maçlar yerli yerinde oynanıyor." görüşünü paylaştı.

"İsrail saldırganlığı Suriye'yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etmendir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Suriye'deki gelişmeleri son derece yakından takip ettiklerini, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye ziyaretinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

"Suriye'deki yaptırımların kalkması yönünde çok ileri noktalara gelindi." ifadelerini kullanan Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılması çağrısına olumlu cevap verdiğini, ardından Avrupa Birliği'nden de benzer açıklamaların geldiğini anımsattı.

Çelik, Suriye'ye dayatmalarda bulunmanın, siyasi biçim çizmenin değil Suriye'nin birliği, bütünlüğü, egemenliği, Suriye'deki bütün etnik grupların ve mezhep gruplarının birlik ve beraberlik içinde yaşaması noktasında yüksek bir iradenin ortaya çıkmasının sağlaması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki bütün dini grupların güvence altında olması, azınlıkların güvence altında olması, kadın hakları konusunda güvencenin tam olması gerektiğine işaret eden Çelik, etnik ve mezhep grupları arasında fitne tohumları ekmeye kalkanlara karşı da son derece duyarlı olunmasının şimdiye kadar gösterilen hassasiyetler bakımından son derece önemli olduğunu bildirdi.

Çelik, "Suriye'de Türkmen, Arap, Kürt, Sünni, Alevi, Dürzi, Nusayri bütün kesimlerin, bütün boyutlarıyla birlikte bir arada kardeşçe yaşamasını ve her birinin hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin Suriye'nin birlik bütünlüğü açısından son derece kıymetli olduğunu ifade ettik." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve ekibinin bütün toplumsal kesimlerle sağlıklı diyalog geliştirme adına çok iyi bir süreç yürüttüğü dile getiren Çelik, "Bundan sonrasında Suriye'nin yanında olmak, Suriye'nin birliğine, dirliğine ve istiklaline katkı sağlamak bölge barışı açısından da Suriye'nin geleceği açısından da en doğru iş olacaktır." şeklinde konuştu.

Yakın geçmişte "Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşme ihtimali"nden bahsedildiğini anımsatan Çelik, gelinen noktada bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını dile getirdi.

Çelik, Suriye'de şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsurun "İsrail'in saldırıları" olduğunu belirterek, "İsrail saldırganlığı Suriye'yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etmendir. Bugüne kadar İsrail'in güvenliğini de sağlayan herhangi bir sonuç doğurmamıştır bu. Bütün bölgenin güvenliğini riske atan Netanyahu ve ekibinin katliamcı politikasını Suriye'ye de genişletmek çabasından başka bir şey değil. Gerçekten uluslararası toplumun istikrar isteyen üyelerinin ve burada düzenin tesis edilmesi gerektiğini düşünen üyelerinin Suriye'de İsrail saldırganlığına da bir set çekme konusunda hassas davranmaları gerekir." görüşünü paylaştı.

Geçmişte Suriye'de vekalet savaşlarına imza atanların en büyük argümanlarından birinin "DEAŞ'le mücadele" olduğunu anımsatan Çelik, Suriye yönetiminin bugüne kadar DEAŞ'le mücadele konusunda hassas davrandığını belirtti.

DEAŞ'ı bahane ederek terör örgütlerini terör örgütlerine karşı kullanma yanlışlığının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Suriye'nin istikrarı konusundaki bütün bu adımları hassasiyetle takip ettiğimizi ve bundan sonrasında da aynı desteği vereceğimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)