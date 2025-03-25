AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısını eleştirerek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır. Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Özgür Özel'in, "bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaştığını" öne süren Çelik, şunları kaydetti:

"Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil, sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür. Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir.

Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır. CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka birşey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur: 1'incisi Bazı CHP'liler bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi, 2'incisi Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hakettiklerini layıkıyla veririz."