AK Parti Üyesi Kaza Kurbanı

AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURTARILAMADI
Van'da kamyonetin önce aniden yola çıkan köpeğe, ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı kazada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
6 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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