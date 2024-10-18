AK Parti Üyesi Kaza Kurbanı

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AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ KURTARILAMADI

Van'da kamyonetin önce aniden yola çıkan köpeğe, ardından da karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptığı kazada yaralanan 7 kişiden durumu ağır olan ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

6 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.