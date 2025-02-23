AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, görevini Demir'e devretti

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, görevini Mustafa Demir'e devretti.
Demir, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz'dan görevi devraldı.
Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görevi dolayısıyla şükranlarını sundu.
Mustafa Demir, "Birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli başkanım Yusuf Ziya Yılmaz beyefendiye emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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