Akçaabat Belediyesi 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği Son Buldu - Son Dakika
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Akçaabat Belediyesi 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği Son Buldu

Akçaabat Belediyesi 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği Son Buldu

Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen birbirinden güzel oyunların sahnelenmesiyle sona erdi. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çocuklara yönelik kültürel ve sosyal aktivitelere devam edeceklerini belirterek, çocukların tiyatroya olan ilgisinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şenlikte sahnelenen oyunlar ve tiyatro ekiplerine teşekkür eden Ekim, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e de desteklerinden dolayı şükranlarını iletti.

13.05.2024 14:49
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Akçaabat Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Çocuk Tiyatroları Şenliği sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 9-12 Mayıs arasında Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde minik tiyatroseverlere yönelik birbirinden güzel oyunların sahnelendiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat'ta tiyatroyla tanışmayan, buluşmayan çocuk kalmasın.' gayesiyle çocuklara yönelik kültürel ve sosyal aktivitelere devam edeceklerini belirtti.

Akçaabat'ta yetişkinler ve çocukların tiyatroya ayrı ilgi gösterdiğini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklar tiyatro oyunlarını ilgiyle takip ediyor. Bizler de çocuklarımızın tiyatroya ilgisinden oldukça memnunuz. Yılın çeşitli zamanlarında Erol Günaydın Sanat Merkezi'mizde çocuklarımız için eğitsel konuların da işlendiği birçok tiyatro oyunu sahneleniyor. Tüm bunların yanı sıra çocuk tiyatrolarını bir şenlik haline getirmek istedik ve bu yıl çocuk tiyatroları şenliğimizin 4'üncüsünü düzenledik. Şenliğimizde sırasıyla Kahraman Münik, Patileme Günü, Bana Bir Masal Anlat ve Dedem Küçüldü adlı oyunlar sahnelendi. Tüm tiyatro ekiplerimize sahneledikleri muhteşem performans için ve tiyatro oyunlarını beğeniyle takip eden minik tiyatro severlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Çocuk Tiyatroları Şenliği'nde bizlerden desteklerini esirgemeyen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'e de katkılarından dolayı ilçem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçaabat Belediyesi 4. Çocuk Tiyatroları Şenliği Son Buldu - Son Dakika

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