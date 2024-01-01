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Akçaabat'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
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Akçaabat'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira idari para cezası verildi. İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.

Akçaabat\'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası
01.01.2024 - 13:39,
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Akçaabat'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika
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