Akçaabat\'ta kumar oynayan 4 kişiye para cezası

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye para cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.
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