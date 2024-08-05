Malatya'nın Akçadağ ilçesinde lastiği patlayan yolcu minibüsünün durağa çarpması nedeniyle 5 kişi yaralandı.
M.D. Yönetimindeki 44 J 2850 plakalı yolcu minibüsü D-300 kara yolu Doğu Mahallesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki durağa çarparak yoldan çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki yolculardan M.Y, G.Y, M.Y, E.T.Ö. ve İ.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Akçadağ'da lastiği patlayan minibüs durağa çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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