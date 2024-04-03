Akçakale\'de aranan zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce, 6 farklı dosyadan aranması bulunan M.Ç. gözaltına alındı. Zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyete ihtiyaç duyduklarını ve 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise takımının iyi oynadığını ancak son dakikalarda duygusallaşarak defansif organizasyonlarını kaybettiklerini söyledi.
Beşiktaş, Eurocup yarı final 3. maçında Fransız ekibi JL Bourg'a 89-63 mağlup olarak seriyi 2-1 kaybederek elendi. Siyah-beyazlılar, ilk maçı da kaybederek turnuvaya veda etti.
Bağlar Mahallesi'nde toplanan yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, yollara çöp konteynerleri devirerek ve lastik yakarak gösteri düzenledi. Polisin uyarılarına rağmen taş atarak saldıran gruba polis TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'ya, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için sorun yaratacağı uyarısında bulunduğu bildirildi. Şoygu ayrıca, Moskova'daki terör saldırısında Ukrayna'nın izine dair bilgiler olduğunu ve soruşturmanın tamamlanacağını vurguladı.
Van'da yerel seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'a YSK tarafından mazbata verileceğinin duyurulması sonrası, kentteki protesto gösterileri, sevinç kutlamalarına dönüştü. DEM Partili bazı vatandaşlar, 2 gündür protestoların sürdüğü kentte, sokakları temizlemeye başladı. YSK, DEM Parti'nin itirazını kabul ederek mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Kararın ardından kentteki protesto gösterileri sevinç kutlamalarına dönüştü.
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