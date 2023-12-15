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Akçakoca'da 8 Kilogramlık Dev Levrek Tutuldu - Son Dakika
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Akçakoca'da 8 Kilogramlık Dev Levrek Tutuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasıyla 80 santimetre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında deniz levreği yakaladı. Balıkçı, avladığı dev levreği kıyıya çekmekte zorlanınca arkadaşından yardım aldı. Balıkçı, balık popülasyonunun korunması için avladıkları küçük levrekleri denize geri bıraktıklarını belirtti.

Akçakoca\'da 8 Kilogramlık Dev Levrek Tutuldu
15.12.2023 - 17:39,  Güncelleme: 17:40
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir amatör balıkçı, oltasıyla 80 santimetre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında deniz levreği tuttu.

Amatör balıkçılık yapan Kayhan Kayaoğlu (32), sabaha karşı arkadaşı Yasin Öztürk ile gittikleri deniz kenarında, 8 kilogram ağırlığında ve 80 santimetre uzunluğunda levrek avladı. Balığı tek başına kıyıya çekmekte zorlanan Kayaoğlu'na arkadaşı yardım etti.

Kayaoğlu, yıllardır avlandığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir levrek tuttuğunu belirterek,"Avladığımız levrekler 40-45 santimetre olduğunda denize geri bırakıyoruz, balık popülasyonunun korunması için. Bu işe gönül vermiş tüm amatör balıkçıların da aynı hassasiyeti göstermesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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