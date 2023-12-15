Akçakoca\'da 8 Kilogramlık Dev Levrek Tutuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir amatör balıkçı, oltasıyla 80 santimetre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında deniz levreği tuttu.

Amatör balıkçılık yapan Kayhan Kayaoğlu (32), sabaha karşı arkadaşı Yasin Öztürk ile gittikleri deniz kenarında, 8 kilogram ağırlığında ve 80 santimetre uzunluğunda levrek avladı. Balığı tek başına kıyıya çekmekte zorlanan Kayaoğlu'na arkadaşı yardım etti.

Kayaoğlu, yıllardır avlandığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir levrek tuttuğunu belirterek,"Avladığımız levrekler 40-45 santimetre olduğunda denize geri bırakıyoruz, balık popülasyonunun korunması için. Bu işe gönül vermiş tüm amatör balıkçıların da aynı hassasiyeti göstermesini ümit ediyoruz." diye konuştu.