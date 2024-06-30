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Turizm için açılan Akçasu Deresi yosunla kaplandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yosun ile kaplanan Akçasu Deresi kötü kokunun yayılmasına ve çevre kirliliğine neden oluyor.

Tarihi Çarşıdaki Cinci Han arkasında kalan Akçasu Deresi bakımsızlık ve sıcak havalar nedeniyle yoğunlaştı. Yeşille kaplanan deredeki yosunların neden olduğu kötü kokular yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeye başladı. Görsellik kazandırılması noktasında rehabilite edilen dereye atılan çöpler çevre kirliliğine de neden oluyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Serdar Yorulmaz, "Bu derenin güzel olmasını temenni ederdik ama maalesef çok yosunlu ve zaman zaman koku yapıyor. Belediye Başkanımı buraya görmemiştir. Görse düzene sokulmasını sağlar. Çünkü güzelliğe önem veren biri" dedi.

Bölgenin turistik açıdan önemli olduğunu ifade eden Yorulmaz, yosunlu derenin kötü bir görüntü oluşturduğunu ve bataklık görünümünü aldığını söyledi.

Yorulmaz, derenin bir an önce temizlenmesi gerektiğini aktardı.