Akdeniz'de Yangın Felaketi

Avrupa ve özellikle Akdeniz'e kıyı ülkelerde kavurucu sıcaklığın yol açtığı orman yangınları günlerdir etkili olmaya devam ediyor.

Bölgenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığı 40 derecenin altına inmezken, rüzgarın etkili olduğu alanlarda ise yangınları kontrol altına almakta zorluklar yaşanıyor.

Portekiz ulusal basınında yer alan haberlerde, ülke genelindeki 3 büyük orman yangınını söndürme çalışmalarına 2 binden fazla itfaiye personelinin katıldığı bildirildi.

Portekiz'deki yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırdığı ifade edilirken, yangın dolayısıyla Arouca kasabasına bağlı bir köyün tahliye edildiği, şu ana kadar alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadığı belirtildi.

İspanya'daki yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı

İspanya'nın Avila kentinin güneyinde dün gece başlayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüdü.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük doğal zenginliğe sahip bölgede etkili olan yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için ordunun acil müdahale biriminin de harekete geçtiğini bildirdi.

Birkaç belediyede devam eden söz konusu yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Sanchez, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Ayrıca, İspanya'nın kuzeybatısında Sanxenxo yerleşim yeri yakınındaki Meano dağlık bölgesinde dün gece çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin kara ve havadan müdahalesi sürüyor.

Fransa'da 15 hektarlık alan kül oldu

Fransa'nın Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Maussane-les-Alpilles kasabasında dün akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın gece kontrol altına alındı.

Saatteki hızı 75 kilometreyi bulan rüzgarların etkisiyle yayılan yangında 15 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Ayrıca, Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehri yakınlarında 3 farklı noktada dün başlayan yangınları söndürmek için 400'den fazla itfaiye görevlisi havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Dün gece itibarıyla 11 hektar alanın kül olduğu yangınlar kontrol altına alınırken, A7 ve A51 otoyolları trafiğe kapatıldı. Kentte havalimanına giden yollarda da trafik aksadı.

Montpellier yakınlarındaki Cournonsec kasabasında dün öğle saatlerinden sonra çıkan yangında ise 300 hektar yeşillik yok oldu.

Öte yandan, yangın riski nedeniyle alarm verilen vilayetlerin sayısı 6'ya çıktı. Bu vilayetler arasında Aude, Gard, Bouches-du-Rhone, Pyrenees-Orientales, Vaucluse ve Var yer aldı.

Bulgaristan'da yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor

Bulgaristan'da son 24 saat içinde toplam 167 yangınla mücadele edildi. Kriz Masası, ülke genelinde yangınların 150 bin dönümde etkili olduğunu bildirdi.

Ülkenin güneydoğusundaki Topolovgrad bölgesinde hızla yayılan bir yangına havadan iki helikopterle müdahale ediliyor.

İçişleri Bakanı Daniel Mitov, ülkenin güneybatısındaki Strumyani kasabasının çevresindeki yangın durumunun "en ciddi" seviyede olduğunu ve söndürme çalışmalarının hem karadan hem de havadan sürdüğünü ifade etti.

Mitov, vatandaşların son derece dikkatli davranmaları gerektiğini, kundaklama girişimlerine karşı tavizsiz tavır izleneceğini belirtti.

Meteoroloji uzmanları da son günlerde yaşanılan aşırı hava sıcaklığında düşüş beklendiğini ancak süren rüzgarların yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilemeye devam edebileceğini kaydetti.

İtalya'da bazı yerlerde yangınlar sürüyor

İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Nuoro vilayetindeki bazı yerlerde de yangınların aktif olarak devam ettiği ifade edildi.

İtalyan İtfaiyesinin (Vigili del Fuoco) X platformundan yapılan paylaşımda, karadan ve havadan müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

Hırvatistan'ın sahil şeridinde orman yangını çıktı

Hırvatistan'ın sahil şeridi Sibenik ve Split kentlerinde de dün gece orman yangını çıktığı belirtildi.

Hırvatistan İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Split bölgesindeki Brac Adası'nda çıkan yangında alçak bitki örtüsü ve makilerin etkilendiği ifade edilirken, ekiplerin sabah saatlerinde de söndürme çalışmalarını devam ettirdiği aktarıldı.

Sibenik'te meydana gelen orman yangınının ise kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yunanistan'da yüksek yangın riski sürüyor

Yunanistan'da ise geçen hafta başından beri etkili olan çöl sıcakları nedeniyle birçok orman yangını çıktı.

Hafta başından beri hem adalarda hem de ana karada çıkan onlarca yangın on binlerce dönüm alanın kül olmasına neden oldu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin dün yayımladığı rapora göre, Eğriboz Adası'nda 12 bin 810, Krioneri'de 2 bin 269 dönüm alan yanarken, Çuha Adası'nda yanan alan 26 bin dönümü geçti.

Doğal Afetler Yönetim Uzmanı Profesör Efthimios Lekkas, yaptığı yazılı değerlendirmede, Çuha Adası'ndaki yangının Ada'nın doğasında büyük yara açtığını belirterek, 2017'de çıkan yangında da 100 bin dönümlük alanın yandığı Ada'nın çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Bu sabah itibarıyla ülke genelindeki tüm yangınlar kontrol altına alındı ancak Sivil Koruma Genel Sekreterliği yangın riskinin bugün de yüksek olduğunu duyurdu.