Akfen GYO'dan Düzce'deki Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Akfen GYO'dan Düzce'deki Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Akfen GYO\'dan Düzce\'deki Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

Akfen GYO ve Akfen Çevre ve Su, Düzce Hikmet Akın Ortaokulu'nda 'Sıfır Atık ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi' düzenledi. Öğrencilere sürdürülebilirlik ve iklim krizi hakkında farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.

31.12.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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SOSYAL sorumluluk alanlarında sürdürülebilirlik ve çevre bilinci üzerine eğitimler vermeyi amaçlayan Akfen Gayrimenkul Ortaklığı (Akfen GYO) ve Akfen Çevre ve Su şirketi yetkilileri, bu kapsamda 'Sıfır Atık ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi' ile Düzce Hikmet Akın Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen eğitimde, ortaokul öğrencilerine sıfır atık, sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında farkındalık kazandırılması hedeflendi.

Eğitimde, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları atıkların ne anlama geldiği, bireylerin temiz bir toplum yaratma konusunda üstlenebilecekleri sorumluluklar ve çevre bilinciyle atık yönetiminin nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitime, Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü ve Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri Emre Sezgin, Akfen GYO Yatırımcı İlişkileri Direktörü Emre Yılmaz ve Akfen Çevre ve Su Çevre Mühendisi Mustafa Güryıldız katılarak öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Sürdürülebilirlik, iklim krizi ve atık yönetimi konularının işlendiği eğitimde katılımcı öğrenciler, iklim krizinin çevresel etkileri ve dünya üzerinde yarattığı sonuçlarla ilgili bilgilendirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ UYGULAMALARI VE ÇEVRE DOSTU PROJELER

Akfen GYO ve Akfen Çevre ve Su, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacını desteklemeye devam ediyor. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu eğitimle, genç nesillerin çevre bilinci kazanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Şirket, hayata geçirdiği sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre dostu projeleriyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik performansı yüksek kurumsal şirketlerin oluşturduğu Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu.

Kuruluşundan itibaren 'Çağdaş Şehir Otelleri' projesiyle sektörüne öncülük eden ve aradan geçen 16 yıl içerisinde otel, tatil köyü, öğrenci yurdu, ofis ve fabrika binası ile konut projelerinden oluşan portföy çeşitliliğine ulaşan şirket, hayata geçirdiği sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu uygulamaları nedeniyle tüm paydaşları için değer yaratmak amacıyla sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında bu çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akfen GYO'dan Düzce'deki Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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