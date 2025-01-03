Akhisar\'da 54 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde evde yapılan aramada 54 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip ettikleri şüpheli M.A'nın (77) adresine baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 47 metal obje, 2 mermer figürü, bir vazo, bir metal kase ve 3 obje ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.