Akhisar'da Genç Çıraklar İçin Ekonomik Çırak Kafe Açıldı

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(MANİSA)- Akhisar Belediyesi, Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde çalışan genç çırakların günlük ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabilmeleri için "Çırak Kafe"yi hizmete açtı. Gençlerin sabah kahvaltıları ve öğle yemeklerini uygun fiyatlarda yiyebileceği kafe, çalışan gençler için bütçelerini zorlamayan alternatif bir mekan olarak hizmet verecek.

Akhisar Belediyesi, Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde çalışan genç çırakların günlük ihtiyaçlarını ekonomik şekilde karşılayabilmeleri için "Çırak Kafe"yi hizmete açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gençlere verdikleri önemin altını çizerek, "Sanayi sitemizde çalışan genç çıraklarımızın yanında olmak, onların ihtiyaçlarına destek vermek bizim için bir görev. Çırak Kafe'de tost, çay ve poğaça gibi yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılayabilecekler. Gençlerimize daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Çırak Kafe, sanayi sitesi çalışanları ve genç çıraklar için sıcak bir ortamda uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, sanayi esnafı destekleri için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti.