Akhisar'da halatları kopan yük asansörü düşünce 49 yaşındaki işçi öldü

Akhisar'da halatları kopan yük asansörü düşünce 49 yaşındaki işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde gıda işletmesinde çalışan 49 yaşındaki işçinin bulunduğu yük asansörünün halatları koptu ve asansör zemine düştü. Ağır yaralanan işçi ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yük asansörünün halatlarının kopması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Süleymanlı Mahallesi'nde bir gıda işletmesinde çalışan Semanur Küçük'ün (49) içerisinde bulunduğu asansörün halatları koptu.
Küçük, asansörün zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Küçük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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